Coppa Italia, verso Atalanta-Lazio: ecco dove vedere la semifinale in tv e in streaming

L’attesa sta per finire. Atalanta e Lazio si preparano alla decisiva sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, un match che mette in palio un posto nella finalissima. Dopo il pareggio dell'andata, la tensione è altissima: entrambe le compagini scenderanno in campo alla New Balance Arena di Bergamo con l’unico obiettivo di vincere e proseguire il cammino nel torneo.

Atalanta-Lazio: quando e dove vederla

Il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 21:00. Chi non potrà seguire la partita dagli spalti avrà diverse opzioni per non perdersi nemmeno un minuto dell'azione: l’incontro sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, mentre per la diretta streaming sarà possibile collegarsi al sito ufficiale di Sport Mediaset oppure utilizzare il portale e l'app di Mediaset Infinity.

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.