Adrian Przyborek schierato titolare nel derby Primavera

Alle 13.00 scatta il derby Primavera a Formello con la Lazio che cerca il bis dopo la vittoria nel girone d'andata al Tre Fontane.

Przyborek dal 1'

Confermate le ultime anticipazioni, Adrian Przyborek partirà titolare e per lui sarà la prima partita ufficiale da quando è arrivato a Roma. Il talentino polacco è stato “prestato” dalla Prima Squadra alla Primavera per la speciale Stracittadina di oggi.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: D'Alessio, Ciucci, Santagostino, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Canali, Ferrari, Pernaselci, Przyborek.

A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes.

All.: Francesco Punzi

ROMA: De Marzi, Marchetti, Seck, Bah, Arena, Almaviva, Nardin, Cama, Terlizzi, Panico, Maccaroni.

A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte.

All.: Federico Guidi