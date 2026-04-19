Primavera, Punzi: "Przyborek? L'idea è stata della società. L'obiettivo è…"

Mister Punzi è intervenuto in zona mista al termine del derby tra Lazio e Roma Primavera terminato 0-0 con pochissime occasioni da gol.

Le parole di Mister Punzi in mixed zone

Il pareggio è il risultato più giusto perché è stata una partita avara di emozioni, l'occasione più grande è stata quella della Lazio con Serra nel primo quarto d'ora poi è stata una partita giocata molto a metà campo con poche occasioni da gol. Siamo soddisfatti perché la Roma è da primissimi posti della classifica, noi abbiamo allungato la striscia positiva e mantenuto lo stesso distacco sulla salvezza con una giornata in meno. Sappiamo che per il mantenimento della categoria qualcosa manca ma dobbiamo giocarci le ultime quattro partite a tutta per cercare di centrare questo obiettivo così importante.

Przyborek

L'idea è stata della società, lui è in quota Primavera e in Prima Squadra non aveva trovato spazio, è anche un modo per rodare e mettere minuti nelle gambe, ha fatto bene è un ragazzo all'esordio e anche se si allena con la Prima Squadra aveva davanti dei giocatori di livello come i difensori della Roma, si è mosso bene. È normale calasse alla lunga avendo pochi minuti nelle gambe, ma lo abbiamo tenuto dentro finché la sua condizione fisica lo permetteva. Credo che la Primavera sia al servizio della prima squadra per queste cose qui, è una cosa giustissima.

Esordio di D'Alessio in porta

Non avevamo dubbi potesse fare bene, è arrivato a gennaio e aveva già giocato con l'u18, si è creata questa occasione perchè sfortunatamente per i portieri della prima squadra e fortunatamente per i ragazzi della primavera, sia Pannozzo che Giacomone sono in pianta stabile in prima squadra. D'Alessio aveva già dimostrata negli allenamenti il suo valore.

Può partire dalle Primavere la rinascita del calcio italiano? Serve più sintonia anche sul modulo con la prima squadra?

Al di là del sistema di gioco sono fondamentali i principi, noi abbiamo caratteristiche molto chiare, abbiamo avuto assenze che non ci hanno permesso di sperimentare altro. I ragazzi con questo sistema hanno il loro vestito migliore nonostante poi Cuzzarella o Canali o uno dei due quinti è praticamente un attaccante. Credo che la base sia che le Primavere così come le giovanili professionistiche e dilettanti credo che da sotto vadano cambiate le cose. Faccio un esempio anche se non sono nessuno per dare alcun tipo di giudizio, credo che dai ragazzi U14 dilettanti si debbano togliere le retrocessioni e queste cose perchè si impone alle società di fare una scelta più che prospettica sull'attuale e penalizza quella che è la crescita del movimento. È la mia idea e non sono nessuno. Oggi noi abbiamo messo in campo tanti 2008 e 2007 segno evidente che qui questo principio c'è. Lo staff della Prima Squadra ha un rapporto molto bello con noi di grandissima collaborazione e il far giocare Przyborek è il suggello di questo rapporto.

Stagione altalenante ad un certo punto i playoff sembravano alla portata

Quando si fa una rincorsa così importante un piccolo calo ci può stare. Noi siamo partiti con l'obiettivo di salvarci e a quattro partite dalla fine abbiamo sette punti e lo scontro diretto a favore e 10 punti sul Cagliari e se fossimo quart'ultimi per la forbice non si farebbe il play-out. Abbiamo fatto giocare tanti ragazzi all'esordio in Primavera, il blocco del mercato all'inizio ci ha condizionato, la società a gennaio ha deciso di continuare a puntare sul gruppo squadra a disposizione. Dobbiamo consolidare la nostra posizione e dare spazio ai più piccoli per fare in modo che saranno coloro i quali dalla società ripartirà la prossima stagione.

C'è qualcuno pronto per la Prima Squadra

Non spetta a me dirlo, non mi permetterei mai di dare questo tipo di giudizio, siamo contenti per Farcomeni e Serra, ma anche per Pinelli nella prima parte di stagione che adesso è alla Reggiana, ma tanti giocatori si allenano con la nostra Prima Squadra. I portieri è stata una cosa forzata per gli infortuni, speriamo che loro abbiano una grande soddisfazione ed emozione anche per gli stadi dove andranno a giocare, ieri sono entrati al Maradona e sono giovanissimi. Hanno la testa sulle spalle e sono aiutati dalla società che su questo è molto attenta.

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