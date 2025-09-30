Lazio, mercato di gennaio: Lotito ha un'idea per sbloccare la campagna acquisti

La fase di calciomercato invernale si avvicina e i tempi cominciano a stringersi per la Società biancoceleste, che deve riuscire a risolvere la questione del parametro del “costo del lavoro allargato” per far sì che il mercato a saldo zero, vale a dire un'entrata per un'uscita alla stessa cifra, non sia l'unica opzione a gennaio.

Lazio, l'idea di Lotito per sbloccare il mercato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Claudio Lotito ha in mente un piano per risanare del tutto il parametro del "costo del lavoro allargato" e, di conseguenza, riuscire a sbloccare la campagna acquisti di gennaio. L'idea del gestore della Lazio sarebbe di inserire immediatamente nella trimestrale, che bisognerà chiudere oggi 30 settembre, un vecchio credito dal valore di 12/13 milioni di euro, che potrà essere ritirato in seguito. Successivamente, entro metà novembre, la nuova Commissione, che a partire dal 1 ottobre sostituirà la Covisoc, dovrà decidere se la scelta della Società biancoceleste è stata efficace.

