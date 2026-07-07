Lazio Women: raduno e visite mediche

La preparazione: 20-30 luglio

La Lazio Women inizia a prepararsi per la prossima stagione e i prossimi incontri: nelle giornate del 17 e 18 luglio è previsto il raduno della squadra e le visite mediche. La prima fase di preparazione si svolgerà dal 20 al 30 Luglio a Celano.

Incontri e addii

Le amichevoli sono ancora da definire, tuttavia sono certe le date della Women's Cup che porteranno la squadra di Grassadonia a scontrarsi con Napoli, Parma ed Inter nelle prime tre giornate della fase a gironi del torneo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, saranno in partenza molte calciatrici, tra le quali D'Auria e Durante, la prima tornerà alla Juventus dopo aver concluso la sua esperienza in prestito con la Lazio. Lasceranno la squadra biancoceleste anche Piemonte, Le Bihan e Oliviero.