Lettera a Gattuso, Capezzone: " Non permetta a nessuno di usarla come scudo. Contestazione?..."

Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo, ha scritto una lettera indirizzata al nuovo mister del club biancoceleste Gennaro Gattuso.

La lettera di Capezzone

Caro Gennaro Gattuso, lei probabilmente non mi conosce, ma io conosco e ammiro lei. Potrei essere perfino interrogato - non scherzo - sulla sua eccezionale carriera da calciatore, incluso l'anno scozzese, e arrivando poi ai trionfi al Milan e nella Nazionale. Non solo: ho anche molto apprezzato il coraggio e la forza con cui ha affrontato tutte le sue avventure da allenatore, nella buona e nella cattiva sorte, lasciando sempre l'impressione di un uomo vero e di un professionista serio e leale. Dunque, la prego di accettare il benvenuto a Roma anche da parte de Il Tempo, dove troverà sempre un racconto onesto ed equilibrato del suo lavoro. Faremo un gran tifo per lei.

Con la medesima franchezza, ho il dovere di avvisarla del clima non semplice in cui si inserisce il suo arrivo. Voglio sperare che altri non confermino la decisione di ieri di partire già con il piede sbagliato, collocando la sua presentazione lo stesso giorno di un attesissimo evento organizzato dalla tifoseria, dando così la sensazione di volerlo oscurare. E il risultato quale sarà? Una debacle di comunicazione, con la sua presentazione che avverrà nel momento sbagliato e con l'eco della contestazione.

Contestazione - lo potrà constatare lei stesso facendosi un giro in città: le basterà andare al bar e prendere un caffè - che mostra l'amore verso la Lazio di una tifoseria immensa e però anche immensamente delusa. Una tifoseria che non vede prospettive, non vede investimenti, non vede campagna acquisti, non vede un progetto. Da un mese e mezzo, con garbo e civiltà, Il Tempo, attraverso la firma autorevolissima di Luigi Bisignani, ha posto al presidente Lotito 10 domande (le trova riassunte in questa pagina) che attendono una risposta che purtroppo non arriva.