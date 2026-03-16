Lazio, Sarri spera nel rientro di Romagnoli e Basic: ecco quando dovrebbero tornare in campo

Per la sfida contro il Milan entrambi hanno dovuto dare forfait, infatti, mentre Romagnoli è alle prese con un fastidio al polpaccio accusato in Coppa Italia, Basic continua il suo calvario iniziato contro la Juventus. La speranza del Comandante è di riaverli a disposizione al più presto possibile, soprattutto per aver più pedine da schierare in campo.

Basic e Romagnoli: la possibile data di rientro

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso le due aquile hanno un unico obiettivo: ritornare in campo per la trasferta di Bologna, l'ultima sfida prima della sosta del Campionato. Mentre il ritorno di Romagnoli sembra quasi certo, la situazione di Basic resta in dubbio: nonostante un timido ritorno in gruppo per una parte dell'allenamento di venerdì, il giocatore si è nuovamente defilato durante le prove tattiche.

Il punto sugli infortunati

Come riportato sempre dal quotidiano, il quadro clinico della rosa di Sarri si completa con le assenze certe di Provedel e Rovella, per i quali i tempi di recupero restano più lunghi. Notizie non ottime anche per Danilo Cataldi, che sta lottando contro una lieve distorsione al soleo sinistro rimediata contro il Sassuolo. Per il numero 32 sarà una vera e propria corsa contro il tempo per provare a strappare una convocazione in vista della prossima gara. Con l'infermeria ancora affollata, lo staff medico biancoceleste lavorerà intensamente in settimana per cercare di svuotare i lettini e consegnare al tecnico almeno i recuperi fondamentali in difesa e in mediana prima del break per le Nazionali, soprattutto in vista della gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.