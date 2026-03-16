Lazio-Milan, non solo il gol vittoria: Isaksen raggiunge un importante traguardo
Non solo ha segnato il gol decisivo, ieri Gustav Isaksen ha raggiunto anche un traguardo importante
Gustav Isaksen ha scelto la serata più prestigiosa per sbloccarsi e dare una svolta alla sua stagione. Davanti ai tifosi dell'Olimpico, l'esterno danese è stato finalmente concreto: dopo tante prestazioni generose ma poco lucide, contro il Milan si è trasformato in un incubo per la difesa rossonera. La sua prova di sacrificio e qualità, culminata con il gol vittoria, gli è valsa il premio di Man of the Match e l'abbraccio di tutto lo stadio.
Il traguardo di Isaksen
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, grazie al sigillo contro il Diavolo, il classe 2001 è diventato ufficialmente il capocannoniere stagionale della squadra. Con 4 reti totali tra Serie A e Coppa Italia, Isaksen guida ora la classifica marcatori interna della rosa, confermandosi l'arma in più per questo finale di stagione. La speranza dei tifosi è che questo sia solo l'inizio di una nuova, entusiasmante continuità sotto porta.
Gustav Isaksen: i numeri della stagione
In questa stagione, l'ex Mydtjylland ha collezionato 23 presenze complessive, diventando il capocannoniere della Lazio con 4 gol totali. Dal punto di vista tecnico, l'esterno danese mantiene una buona precisione nei passaggi (79%) e ha creato 14 occasioni da gol per i compagni. La sua intraprendenza è confermata dai 24 dribbling riusciti e dai circa 90 duelli ingaggiati, di cui ne ha vinti quasi la metà (49%), dimostrandosi una spina nel fianco costante per le difese avversarie. Per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta, invece, si calcolano 13 all'interno e 23 fuori, con una precisione di tiro pari al 36,11%.