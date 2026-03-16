Gustav Isaksen ha scelto la serata più prestigiosa per sbloccarsi e dare una svolta alla sua stagione. Davanti ai tifosi dell'Olimpico, l'esterno danese è stato finalmente concreto: dopo tante prestazioni generose ma poco lucide, contro il Milan si è trasformato in un incubo per la difesa rossonera. La sua prova di sacrificio e qualità, culminata con il gol vittoria, gli è valsa il premio di Man of the Match e l'abbraccio di tutto lo stadio.

Il traguardo di Isaksen

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, grazie al sigillo contro il Diavolo, il classe 2001 è diventato ufficialmente il capocannoniere stagionale della squadra. Con 4 reti totali tra Serie A e Coppa Italia, Isaksen guida ora la classifica marcatori interna della rosa, confermandosi l'arma in più per questo finale di stagione. La speranza dei tifosi è che questo sia solo l'inizio di una nuova, entusiasmante continuità sotto porta.

Gustav Isaksen: i numeri della stagione

In questa stagione, l'ex Mydtjylland ha collezionato 23 presenze complessive, diventando il capocannoniere della Lazio con 4 gol totali. Dal punto di vista tecnico, l'esterno danese mantiene una buona precisione nei passaggi (79%) e ha creato 14 occasioni da gol per i compagni. La sua intraprendenza è confermata dai 24 dribbling riusciti e dai circa 90 duelli ingaggiati, di cui ne ha vinti quasi la metà (49%), dimostrandosi una spina nel fianco costante per le difese avversarie. Per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta, invece, si calcolano 13 all'interno e 23 fuori, con una precisione di tiro pari al 36,11%.