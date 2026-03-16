Lazio-Milan, le pagelle dei quotidiani sportivi: biancocelesti premiati

Una prestazione fenomenale, ieri la rosa biancoceleste ha dato il meglio di sé fino all'ultimo minuto. Nonostante qualche piccola sbavatura, si è vista una squadra compatta, carica e che ha concesso pochi spazi. La rete di Isaksen ha sbloccato la partita al 27' e da quel momento le aquile hanno fatto il possibile per difendere il risultato e portarsi a casa i 3 punti, rallentando la corsa allo scudetto del Milan.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Messaggero

Motta 6; Marusic 6.5, Gila 7.5, Provstgaard 7.5, Tavares 7; Dele-Bashiru 6.5, Patric 7, Taylor 7.5; Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri sv). All. Sarri 8.

Corriere della Sera

Motta 7; Marusic 6.5, Gila 7, Provstgaard 6.5, Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Patric 6.5, Taylor 6.5; Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri sv). All. Sarri 7.

Corriere dello Sport

Motta 7; Marusic 7, Gila 7.5, Provstgaard 7, Tavares 7.5; Dele-Bashiru 6.5, Patric 8, Taylor 7.5 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7.5 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri sv). All. Sarri 8.

Gazzetta dello Sport

Motta 6.5; Marusic 6.5, Gila 7, Provstgaard 6.5, Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6.5, Patric 6, Taylor 7 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7 (22' st Pedro 6), Maldini 6.5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6.5 (38' st Cancellieri 6). All. Sarri 7.