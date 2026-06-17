Frosinone verso la svolta societaria: trattativa avanzata con il fondo dell’Ipswich
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In un calcio sempre più aperto a investitore esteri che possano far crescere a livello economico le società italiane, anche il Frosinone, fresco di promozione in Serie A, sta approdando nella stessa direzione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club ciociaro sarebbe in trattativa avanzata con Gamechanger 20, il fondo americano che controlla l’Ipswich Town per una svolta societaria senza precedenti.
Frosinone, Gamechanger 20 pronto a entrare in società
Dopo quattro mesi di trattative, in cui i primi contatti risalgono allo scorso febbraio, quando il club militava ancora in Serie B, l'operazione sarebbe entrata nella fase decisiva. Già nelle prossime ore o giorni l'accordo potrebbe essere ufficializzato.