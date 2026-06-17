Cardone: "Sei calciatori in uscita. Gattuso vuole un centravanti, per lui Dia e Noslin..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.
Cardone a Radiosei
Con il mercato a saldo zero è chiaro che si parli più delle cessioni. Sono sei i calciatori in uscita: Provedel, Lazzari, di cui parliamo poco ma lo vuole il Sassuolo, Cancellieri, Pellegrini che ha delle richieste, una dal Como, Gila, sulla cui permanenza c’è pessimismo, e Romagnoli.
Gattuso si è studiato tutte le gare della Lazio delle ultime due stagioni, quindi ha visto sia la Lazio di Baroni che quella di Sarri: Dia e Noslin per lui sono seconde punte. Quindi, al di là di Ratkov, e stando pure ai limiti del mercato, un attaccante servirebbe.
I centrocampisti sono questi, anche Belahyane non dispiace all’allenatore, gli è piaciuto soprattutto quando lo ha visto giocare a due con Baroni. Poi è chiaro che non si opporrebbe se arrivassero delle offerte, ma l’idea quindi è tenersi questi centrocampisti.
Prosegue
Inevitabile fare calcoli sulle operazioni in entrata e in uscita, che devono essere perfettamente bilanciate: per esempio, se l’affare Romagnoli, tra cartellino (3 milioni) e risparmio sull’ingaggio lordo fino al 2027 (5), dà una disponibilità di 8 milioni, la spesa per il corrispondente acquisto non potrà superare quella cifra, tra cartellino e ingaggio lordo complessivo (non annuale). Quindi non devi calcolare il costo annuale, ma pensare all’intero contratto.