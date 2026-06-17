Cardone: "Sei calciatori in uscita. Gattuso vuole un centravanti, per lui Dia e Noslin..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Con il mercato a saldo zero è chiaro che si parli più delle cessioni. Sono sei i calciatori in uscita: Provedel, Lazzari, di cui parliamo poco ma lo vuole il Sassuolo, Cancellieri, Pellegrini che ha delle richieste, una dal Como, Gila, sulla cui permanenza c’è pessimismo, e Romagnoli.

Gattuso si è studiato tutte le gare della Lazio delle ultime due stagioni, quindi ha visto sia la Lazio di Baroni che quella di Sarri: Dia e Noslin per lui sono seconde punte. Quindi, al di là di Ratkov, e stando pure ai limiti del mercato, un attaccante servirebbe.

I centrocampisti sono questi, anche Belahyane non dispiace all’allenatore, gli è piaciuto soprattutto quando lo ha visto giocare a due con Baroni. Poi è chiaro che non si opporrebbe se arrivassero delle offerte, ma l’idea quindi è tenersi questi centrocampisti.