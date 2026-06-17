Gila-Napoli, accordo totale: oggi l'agente incontra la Lazio

Tra i biancocelesti ancora in attesa di chiarire il proprio futuro, Mario Gila, insieme ad Alessio Romagnoli, sembra il più vicino a una svolta.

Programmato oggi l'incontro tra Camaño e la Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe trovato l'intesa totale con il Napoli. Nella giornata di oggi l'agente dello spagnolo, Alejandro Camaño, incontrerà la Lazio per ribadire le intenzioni del difensore, non intenzionato a proseguire in biancoceleste. Con il contratto in scadenza nel 2027, il centrale avrebbe chiuso anche ogni ipotesi di rinnovo.

Sul tavolo le contropartite

Al momento l'unico ostacolo è rappresentato dallo stesso club capitolino e dalla richiesta di 30 milioni. Tuttavia, l'inserimento di contropartite tecniche potrebbero sbloccare l'operazione, con Beukema, Rafa Marin e Lucca sul tavolo. La Lazio potrebbe valutare seriamente questa possibilità per evitare di perdere il centrale a parametro zero la prossima stagione.