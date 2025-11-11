Petrucci: "Per Insigne bisogna aspettare. Dopo la sosta torneranno…"

La Lazio è da tempo che sta combattendo con gli infortuni che si sono verificati in questi mesi. Maurizio Sarri non ha mai potuto lavorare con tutta la squadra al completo in questo campionato cercando nuove soluzioni tattiche ed adattando diversi calciatori in determinate partite. L'aiuto, come ormai noto, non è arrivato nemmeno dal mercato e sono questi i temi che terranno banco durante questa sosta di novembre. In questi 15 giorni Sarri spera di riabbracciare qualche giocatore e nel frattempo aspetta che la nuova commissione che ha sostituito la COVISOC si pronunci sulla possibilità di fare mercato.

Per fare il punto della situazione è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale: Matteo Petrucci, giornalista Sky.

Per Insigne dobbiamo aspettare un mesetto per capire che mercato sarà. Per ora non ci sono novità e la Lazio può fare mercato a saldo zero. Con qualche incasso arrivato dall'estate l'ingaggio di Insigne è alla portata. Non è una priorità, ma è un nome che vuole Sarri. In queste prime undici partite abbiamo capito che non è quella la zona del campo dove la Lazio ha bisogno di rinforzi.

Sugli infortunati

