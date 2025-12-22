Calciomercato Lazio, alla ricerca di un terzino: i nomi valutati

La finestra di mercato di gennaio sta per aprirsi e il Comandante ha iniziato a valutare le figure necessarie da acquistare per rafforzare la rosa biancoceleste, infatti, per Sarri il desiderio di far arrivare almeno un terzino, un attaccante e una mezzala è un punto fermo.

Calciomercato Lazio, i terzini valutati

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, a destra si stanno valutando i profili di Gaaei dell'Ajax e Calabria, ex Milan ed attuale calciatore del Panathinaikos che è stato offerto al club biancoceleste. Per quanto riguarda la parte sinistra, invece, sono finiti sotto i riflettori Aaron Martin del Genoa e Luca Netz del Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Lazio: il punto su Hysaj, Marusic e Tavares

Come riportato sempre dal quotidiano, la Lazio potrebbe dover far fronte ad una vera e propria emergenza nel reparto dei terzini, infatti, Elseid Hysaj è in scadenza, Adam Marusic vorrebbe rimanere ma al momento i rinnovi sono bloccati e Nuno Tavares, dopo i gravi errori nel derby della Capitale e nella gara contro il Bologna, è già con le valigie in mano è pronto a lasciare il club biancoceleste, inoltre, il suo entourage sta cercando di ottenere almeno 15 milioni dall'Al Ittihad, di cui il 35% andrà nelle tasche dell'Arsenal.