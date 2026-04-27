Conferenza Sarri: "Abbiamo subito il gap fisico. Ottimo livello nel secondo tempo. Su Zaccagni e Cataldi..."

Al termine di Lazio-Udinese è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri.

Dopo mezz'ora siamo entrati bene, ottimo livello nel secondo tempo. Abbiamo subito il gap fisico, abbiamo subito centimetri e kili di differenza. Dal punto di vista caratteriale è stata una partita di alto livello, ma meno a livello di fragilità difensive.

La Lazio è una squadra in crescita, abbiamo avuto tanti infortuni che ci sono costati punti, errori arbitrali che ci sono costati punti, anche se non sono quantificabili; giochiamo partite con pochissimo pubblico e qualche punto sicuramente ci è costato anche in questo caso. La classifica sarebbe oggi molto diversa sommando questi punti. Questa è una squadra in costruzione, ma dà sensazione di crescita.

Il mio pensiero alla situazione arbitrale attuale? Non so che dirti, ho letto concorso di colpa, ma vuol dire che c'è qualcuno che ha concorso insieme, vediamo ciò che ne viene fuori.