Le pagelle di Lazio-Udinese: montagne russe all'Olimpico. Eurogol di Pellegrini e Pedro

Succede di tutto allo Stadio Olimpico, dopo un primo tempo piuttosto soporifero la ripresa si infiamma con ben cinque gol dei sei totali. Pellegrini e Pedro confezionano due eurogol assoluti, mentre Maldini quasi a tempo scaduto firma la zampata decisiva per un roboante 3-3 finale.

Le pagelle di Lazio-Udinese

Motta - 6

Poco prima del primo gol subito, su cui non può nulla, compie una bella parata in uscita bassa su Piotrowski. Non può nulla sulla doppietta di Atta. Compie una parate decisiva al 90' su Zaniolo.

Lazzari - 5

La sua solita partita, tantissime imprecisioni tecniche e le poche volte che deve “solo” mettere il cross o l'ultimo passaggio, lo sbaglia. Paga in occasione del pareggio friulano il mismatch fisico facendosi sovrastare di testa.

Romagnoli - 6

Altra gara assolutamente positiva, l'ennesima, del numero 13, questa volta spostato sul centro-destra per favorire Provstgaard. Colpisce anche il palo da cui nasce il gol del pareggio allo scadere.

Provstgaard - 5.5

A tratti sembra pagare alcune discese e la fisicità dell'Udinese, non commette sbavature significative, ma è apparso più brillante in altre gare.

Pellegrini - 7

Tutte le lacune che ha mostrato, soprattutto nella chiusura in ritardo in occasione del gol dell'Udinese ed il giallo evitabilissimo ricevuto per aver buttato via la palla, vengono cancellate da un Eurogol da cineteca ad inizio ripresa.

Basic - 6

Uno stop sbagliato regala a Pedro la palla del 2-1. Si danna in pressing quando i ritmi della partita sono più blandi, tirando le somme il croato fa una partita ordinata.

Patric - 5.5

Più incerto del solito nella conduzione del pallone a volte rallenta troppo il gioco. L'energia usata mercoledì sicuramente gli hanno tolto un po' di benzina e quindi lucidità.

Taylor - 5.5

Le fatiche della Coppa Italia si fanno sentire, soprattutto quando è chiamato alle transizioni difensive. I ritmi della partita non lo aiutano e Sarri per preservarlo lo toglie a fine primo tempo. Dal 45' Dele-Bashiru: 5.5 Si crea l'occasione per il gol che chiuderebbe la partita ma sbaglia il gesto tecnico forse più facile: il tiro, segue la più classica delle pseudo-regole calcistiche dell'immediato gol subito.

Cancellieri - 5

Come tutto l'attacco biancoceleste fatica ad esprimersi, riceve qualche pallone interessante da Dia utile per l'1vs1 ma non trova la qualità delle giocate. Prende il giallo da diffidato, salterà Cremonese-Lazio. Dal 64' Isaksen - 6.5: Okoye gli nega quello che sarebbe stato un altro eurogol della serata.

Dia - 5

Smista bene alcuni palloni che gli capitano, ma sono l'eccezione della sua partita, a fine primo tempo Sarri lo cambia. Dal 45' Pedro - 7.5: Segna un gol meraviglioso, l'ennesimo della sua carriera. Firma anche l'assist per il pareggio di Maldini grazie ad un tiro-cross.

Noslin - 5.5

Ha una sola occasione, che sfiora la traversa, per il resto tanto gioco sporco che però porta a poco. Dal 76' Maldini: 6.5 Al momento giusto nel posto giusto: finalmente.

La pagella di mister Sarri

Sarri: 6

Obbligato a schierare una difesa inedita, era prevedibile subire qualcosa in più. Ha creato però una Lazio che non molla mai e questa partita ne è l'ennesima dimostrazione.