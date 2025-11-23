Lazio-Lecce, Basic: “Ci siamo divertiti, i tifosi ci sono mancati”

Ai microfoni di Sky Sport, Basic ha commentato così la vittoria della Lazio contro il Lecce

Basic

La Lazio batte il Lecce per 2-0, Noslin archivia la pratica nel finale nonostante le diverse occasioni create dai biancocelesti nei novanta minuti. Al termine del match, Basic ha parlato così ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Lazio Lecce
Guendouzi che festeggia dopo il gol in Lazio-Lecce

Lazio-Lecce, le parole di Basic a Dazn

Abbiamo meritato, volevamo chiudere la partita prima, abbiamo creato molte occasioni ed è un segno che la squadra stia crescendo. Ci siamo divertiti e questo è importante, bisogna chiuderle prima. I tifosi ci sono mancati ma abbiamo saputo preparare la partita anche senza.

Le dichiarazioni di Toma Basic a Sky Sport 

Per me è importante fare gol, perché posso fare molto di più, ma l'importante è la squadra. Oggi abbiamo giocato bene e siamo contenti. Questa squadra ha un valore. Abbiamo un obiettivo forte e oggi lo abbiamo dimostrato

