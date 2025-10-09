Infantino: “L’Italia deve avere gli stadi più belli del mondo. Su Milan-Como a Perth…”

A margine dell’Assemblea generale dell’EFC, Gianni Infantino si è espresso su diversi temi d’attualità come quello di giocare Milan-Como a Perth: queste le sue dichiarazioni ai cronisti presenti.

Gianni Infantino - Depositphotos

L'Egitto è qualificato per i Mondiali in USA, all'Arabia Saudita manca una partita. Che discussioni ci sono in merito?

Abbiamo ottimi rapporti con il governo americano, con il presidente Trump, non ci saranno problemi, ovviamente, per le squadre partecipanti, per i tifosi. Stiamo lavorando.

Com'è tornare in Italia?

Sono italiano quindi ho sempre piacere a venire in Italia, poi Roma... Roma caput mundi! E' sempre molto bella. Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti…però sicuramente ce la faremo. L'Italia è un paese pieno di risorse, creatività... ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo. Il Mondiale? Quello dipende da chi va in campo.

La Serie A va in Australia per Milan-Como, è una cosa che alla FIFA piace?