Nesta: “Nel quartiere eravamo l’unica famiglia laziale. Ho rifiutato la Roma e ne vado fiero”

Alessandro Nesta, storico capitano e bandiera della Lazio, ai microfoni di Bsmt ha raccontato i suoi primi passi da calciatore, dall’offerta della Roma rifiutata per poi passare alla sua avventura nella Lazio: ecco le sue dichiarazioni.



Tuo padre rifiutò la Roma agli inizi? Si, noi ne andiamo fieri di questa cosa. La mia famiglia è lazialissima, noi abitavamo a Cinecittà, un quartiere popolare molto romanista, eravamo i Nesta, l’unica famiglia della Lazio. Nella finale di Champions League Liverpool-Roma, il palazzo decise di fare la coreografia: bussarono a casa nostra, erano due tipi un po’ particolari, mio padre li fece entrare e misero in balcone uno striscione, però dopo persero (ride n.d.r.). Io a otto anni giocavo nel Cinecittà che era affiliata alla Roma, mi volevano prendere; mio padre sul Corriere dello Sport lesse dei provini della Lazio a San Basilio e mi disse “Alla Roma tu non vai”. Mio padre non si sentiva tanto bene ma mi portò lo stesso a fare questi provini. Arriviamo lì, eravamo duecento bambini e prendono me e un altro, da lì sono partito con la Lazio. Roma è pesante, all’epoca mia ci giocavamo i primi posti, vivere la città era complicato, a Roma non uscivo mai. Io ero in primavera e avevo il sogno di giocare in Serie A, dopo qualche partita mi dicevo “Io qua ci posso stare”, mi mettevo sempre un obbiettivo. Sono arrivato in prima squadra e iniziavano ad arrivare i primi soldi perché Cragnotti metteva tanti soldi, la squadra era forte e dentro di me ho detto “Qui possiamo vincere”. Abbiamo iniziato con una Coppa Italia, poi è arrivato lo scudetto e tante altre coppe. Per raggiungere grandi obbiettivi c’è bisogno del sacrificio. Io arrivo in Serie A che facevo la mezzala/terzino destro, poi arriva Zeman che mi cambia la vita: in una partita mi mette centrale, io non sapevo che fare perché non ci avevo mai giocato, da lì presi coraggio e non mi sono più fermato.

