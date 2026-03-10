Lazio, attesa per Basic: il croato pronto al rientro contro il Milan? La situazione

Il countdown per il rientro di Toma Basic è ufficialmente iniziato. Il centrocampista è fermo ai box da ormai un mese, dopo il problema all'adduttore che lo aveva costretto al cambio durante l'intervallo della sfida contro la Juventus. Nonostante il dolore lo abbia tenuto fuori anche nell'ultimo match contro il Sassuolo, lo staff medico biancoceleste sta accelerando i tempi per rimetterlo in sesto in vista del big match dell'Olimpico contro i rossoneri, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Obiettivo convocazione: il piano di Sarri

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rientro di Basic dovrebbe avvenire proprio nella delicata sfida contro il Milan. La speranza del tecnico è di riaverlo in gruppo già nei prossimi allenamenti, così da permettergli di strappare almeno la convocazione. Rivederlo a disposizione sarebbe fondamentale per dare respiro a un reparto che nell'ultimo periodo ha dovuto fare gli straordinari, cercando di recuperare la fisicità e l'equilibrio necessari per lo sprint finale di stagione.

La situazione a centrocampo

Come riportato sempre dal quotidiano, in questo mese di assenza forzata, il peso della mediana è caduto sulle spalle di Belahyane e Dele-Bashiru, che si sono alternati nel terzetto completato dai titolari Cataldi e Taylor. Sebbene i sostituti abbiano risposto presente, il ritorno di Basic garantirebbe a Sarri una carta tattica diversa e maggiore profondità in panchina. La prossima settimana di allenamenti a Formello sarà decisiva per capire se il croato riuscirà finalmente a scendere in campo dal primo minuto.