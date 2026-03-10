Lazio Sassuolo, era rigore per i biancocelesti? Il parere dei quotidiani
Le pagelle dei quotidiani inerenti alle valutazioni del direttore di gara Arena nel corso di Lazio-Sassuolo
I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alle valutazioni del direttore di gara Arena nel corso di Lazio-Sassuolo, commentando di non assegnare il rigore ai biancocelesti dopo il fallo di Lipani su Maldini in area.
Le pagelle dei quotidiani sportivi
Corriere dello Sport
Maldini va in anticipo sul pallone, da dietro e di fianco Lipani cerca di recuperare la posizione di svantaggio, colpendo solo il giocatore. Dinamica che sembra essere da calcio di rigore, probabilmente più da campo che da VAR, anche se il contatto è netto. Voto: 5,5.
Il Messaggero
Non prende in considerazione l'intervento di Lipani, già ammonito, su Maldini in area di rigore. Il centrocampista entra disinteressandosi del pallone. Confuso nel finale. Voto: 5
La Gazzetta dello Sport
Al 40’, in area, Lipani (già ammonito) colpisce con l’anca Maldini, in vantaggio sulla palla ma non in possesso: il dubbio c’è ma il colpo non viene ritenuto così travolgente da arrivare ad assegnare un rigore. Voto: 6.