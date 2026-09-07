Women, Zannini post Inter-Lazio: "La Lazio c'era, c'è e ci sarà, è stato un buon inizio"
La calciatrice della Lazio Women Carola Zannini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta contro l'Inter
La calciatrice della Lazio Women Carola Zannini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta per 3-1 contro l'Inter.
L'intervento di Zannini a LSC
Abbiamo fatto la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato al meglio possibile. Abbiamo iniziato bene e siamo passate in vantaggio ma dopo il primo gol loro abbiamo avuto un momento di down. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadre tutte quante ma non è bastato
Abbiamo fatto un lavoro di squadra intenso. L'Inter è un club che palleggia ed è appena passata in Champions, quindi direi che è stato un buon test ma non è bastato. La Lazio c'era, c'è e ci sarà, è stato un buon inizio. Siamo una squadra tutta nuova, stiamo lavorando bene tra di noi e ci rifaremo sicuramente.
L'aspetto mentale è una delle cose principali da allenare, ci serve perché sono le prime partite. Penso che oggi sia stata una buona prestazione, l'abbiamo dimostrato in campo. La squadra sta lavorando e siamo contente, ci sarà occasione di dimostrarlo nuovamente.
Rigore? Un po' ci ha condizionato ma non è una giustificazione. Noi non abbiamo dei mezzi come le squadre maschili e, di conseguenza, sono sempre dubbi questi episodi. Non ci sembrava ma il rigore c'è stato. Nella gara loro sono state più centrate e penso che sia quello ciò che ci è mancato.