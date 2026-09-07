Women, Zannini post Inter-Lazio: "La Lazio c'era, c'è e ci sarà, è stato un buon inizio"

La calciatrice della Lazio Women Carola Zannini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta per 3-1 contro l'Inter.

L'intervento di Zannini a LSC

Abbiamo fatto la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato al meglio possibile. Abbiamo iniziato bene e siamo passate in vantaggio ma dopo il primo gol loro abbiamo avuto un momento di down. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadre tutte quante ma non è bastato

Abbiamo fatto un lavoro di squadra intenso. L'Inter è un club che palleggia ed è appena passata in Champions, quindi direi che è stato un buon test ma non è bastato. La Lazio c'era, c'è e ci sarà, è stato un buon inizio. Siamo una squadra tutta nuova, stiamo lavorando bene tra di noi e ci rifaremo sicuramente.

L'aspetto mentale è una delle cose principali da allenare, ci serve perché sono le prime partite. Penso che oggi sia stata una buona prestazione, l'abbiamo dimostrato in campo. La squadra sta lavorando e siamo contente, ci sarà occasione di dimostrarlo nuovamente.