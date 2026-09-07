Calciomercato Lazio, a gennaio sarà bloccato, a parametro zero o libero? Il punto
Ecco la situazione inerente al mercato del club biancoceleste in vista della finestra di gennaio
Archiviata un'altra estate vissuta a saldo zero, per la Lazio è tempo di concentrarsi sul rettangolo verde ma senza perdere d'occhio i bilanci. Infatti, si avvicina la scadenza del 30 settembre, data in cui il club biancoceleste dovrà trasmettere la nuova fotografia ufficiale dei conti alla Federazione.
Il nodo dell'indicatore
Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di un passaggio cruciale per definire le strategie in vista della finestra invernale di mercato. Nel caso in cui l'indicatore del costo del lavoro allargato dovesse peggiorare, il club rischierebbe di andare incontro ad un altro blocco totale delle operazioni in entrata.
La strategia per gennaio
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, al momento, rientrare nei parametri ideali per sbloccare completamente il mercato sembra improbabile: servirebbero ben 19,5 milioni, cifra che richiederebbe interventi straordinari e aumenti di capitale. Considerando che la fotografia dello scorso marzo registrava l'indicatore a quota 0,82, l'obiettivo minimo della Lazio sarà evitare peggioramenti, così da confermare un mercato a saldo zero ed evitare sanzioni più pesanti.