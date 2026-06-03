Petrucci: "Lazio verso il mercato a saldo zero. Niente rinnovo per Gila e Provedel, così come..."

L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato le ultime notizie in casa Lazio, soffermandosi sul mercato che, secondo il giornalista, sarà con molta probabilità a saldo zero, e sul tema dei rinnovi.

A oggi ci sono più possibilità che la Lazio possa fare mercato a saldo zero. La Lazio è al limite della soglia di 0,7 per avere il mercato libero, il 17 giugno avremo un quadro completo per capire quale sarà il mercato della Lazio.

Gattuso arriverà con il suo staff nel pomeriggio, rimarrà per un paio di giorni ed è previsto un incontro in giornata. L'incontro sarà per visionare il centro sportivo di Formello, stabilire le date del ritiro e delle amichevoli, valutare le possibilità di una tournée estera e si parlerà ovviamente di mercato.

Gattuso ha già parlato con tutta la rosa, con alcuni anche più volte e alcuni li ha incontrati dal vivo. Qualcuno ha sposato la sua causa e qualcuno ha confermato al tecnico che si sta sta guardando altrove.