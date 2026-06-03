Gattuso è arrivato a Formello: attesa solo l'ufficialità

Come anticipato dalle indiscrezioni di questa mattina, Gennaro Gattuso ha anticipato il suo arrivo nella Capitale e nel pomeriggio di oggi si è recato al centro sportivo di Formello per dare inizio al nuovo corso sulla panchina della Lazio. Accompagnato dal suo vice Luigi Riccio, dal team manager Stefan Derkum e dal dirigente laziale Alberto Bianchi, il nuovo tecnico biancoceleste nelle prossime ore dovrebbe incontrare la dirigenza e firmare ufficialmente il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni.

L'approdo a Formello