L'ex Lazio Castellanos sigla una rete in Premier League

Poco più di 24 ore e la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo a Torino per affrontare il match che vale la 23sima giornata del campionato di serie A, contro la Juventus di Luciano Spalletti. Il calciomercato in Italia si è chiuso da appena 5 giorni e resta un tema caldo in casa biancoceleste, condito da polemiche e perplessità per ciò che è avvenuto tra entrate ed uscite. Proprio sull'aspetto cessioni è arrivata da pochi istanti la notizia del gol di Castellanos in Premier League.

Maggiori dettagli sul gol del Taty

L'impressione è quella che l'attaccante argentino piano piano si sta ambientando nel calcio inglese. Pochi minuti fa è arrivato un altro gol nel match tra Burnely e West Ham. Gli Hammers stanno conducendo la gara in vantaggio per due reti a zero. Il secondo gol è stato realizzato da Castellanos, quest'ultimo ha raccolto un cross insaccando di testa nell'angolino in basso a destra.

L'affare che ha portato Castellanos dalla Lazio al West Ham

Una cessione amara per tanti tifosi della Lazio, per altri meno visto che l'attaccante argentino stava rendendo poco con il gioco di Maurizio Sarri. La società biancoceleste ha acquistato El Taty per 15 milioni di euro e ha rivenduto il calciatore per quasi 30 milioni al West Ham, realizzando una importante plusvalenza.