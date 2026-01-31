Lazio-Romagnoli-Al Sadd: mancano solo le ultime firme

Trattativa quasi chiusa e corsa contro il tempo per depositare il tutto

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Ci siamo, dopo tanti tiri e molla Alessio Romagnoli è davvero ad un passo dal vestire la maglia dell'Al Sadd. A riportarlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite i suoi canali social. Il difensore centrale è pronto a salutare la Lazio e volare in Qatar. I due club sembrano aver definito quasi tutto per ufficializzare il trasferimento. Mancano solo le ultime firme ed il deposito del contratto.

La volontà del calciatore

Ormai la volontà di Alessio Romagnoli è chiara, lasciare la capitale e raggiungere Roberto Mancini all'Al Sadd. Per lui un ricco contratto a 6 milioni annui per ben tre anni. Il club qatariota ha rilanciato e la Lazio sembra aver accettato. Manca davvero poco, tra circa 25 minuti sarà reso noto ed ufficiale il destino di Romagnoli.

