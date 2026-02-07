Milan-Lazio 0-1, tre punti d'oro e rissa pazzesca in campo

Uno dei big match per il campionato Primavera, quello di Milan-Lazio allo Sportitalia Village. Due squadre dal talento indiscusso e che si sfidano in questa maniera. Il Milan si schiera con un 4-3-3 condizionato da assenze pesanti: Domnitei è il riferimento offensivo, mentre in mezzo al campo agisce il trio Perera–Cisse–Mancioppi. La Lazio risponde con il consueto 3-5-2, affidandosi al talento di Sana Fernandes accanto a Serra. Il risultato finale è di 0-1 per i capitolini grazie al gol di Serra, che appoggia da pochi metri il pallone in rete dopo una respinta del portiere sul tiro di Cuzzarella. Una scena non piacevole è stata la particolare rissa scattata in campo tra i calciatori delle rispettive squadre, il tutto ha portato a ben tre espulsioni.

Il video social della rissa

Il tabellino del match

RETI (0-1): 2' Serra (L).

MILAN (4-3-3): Bouyer 6.5, Nolli 6.5 (32' st Petrone 6), Colombo 5, Cullotta 6, Tartaglia 6 (38' st Zaramella sv), Mancioppi 5.5 (1' st Dotta 6), Cisse 5 (1' st Pandolfi 6.5), Perera 6.5, Scotti 6.5, Domnitei 5.5 (28' st Vechiu 6), Lontani 5.5. A disp. Catalano, Del Forno, Grassini, Perina, Mazzeo, Angelicchio. All. Renna 5.5.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo 7, Ciucci 5.5 (1' st Calvani 6), Pernaselci 6, Bordoni 7, Ferrari 6, Gelli 6.5 (38' st Milillo sv), Farcomeni 5.5, Battisti 6 (21' st Santagostino 6), Cuzzarella 6.5, Serra 7.5 (46' st Montano sv), Sanà Fernandes 7 (21' st Sulejmani 6). A disp. Bosi, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All. Punzi 7.

ARBITRO: Teghille di Collegno 5.

ASSISTENTI: Morea di Molfetta e Bettani di Treviglio.

ESPULSI: 34' Lontani (M), 34' Farcomeni (L), 27' st Colombo (M).

AMMONITI: Nolli (M), Cullotta (M), Tartaglia (M), Mancioppi (M), Lontani (M), Bordoni (L), Gelli (L), Farcomeni (L), Cuzzarella (L).