Lazio Women, nuovo rinforzo in attacco: in arrivo Nina Ngueleu

Con la sessione estiva di mercato ormai alle battute finali, anche la Lazio Women continua a restare attenta sulle ultime mosse in entrata. In particolare, secondo quanto riferito da Daniela Belmonte di InDivisa ai microfoni di Radiosei e come già scritto nei giorni scorsi anche sulle pagine de Il Tempo, la dirigenza biancoceleste avrebbe fatto firmare un nuovo attaccante per rafforzare il reparto avanzato di Grassadonia. Nina Ngueleu sarebbe infatti il nuovo nome per l'attacco laziale. Classe 2004, di origini camerunensi, la giovane giocatrice viene dalla sua esperienza al Montpellier, dopo aver vestito in carriera anche la maglia del PSG.

In attesa del termine del mercato, sempre secondo quanto filtra, la Lazio potrebbe puntare anche su un profilo per la retroguardia. Si attendono quindi in questi ultimi giorni ulteriori sviluppi.