La moviola di Lazio-Monza 3-1: Collu gestisce, corretto il rosso su Lucchesi

Di seguito l'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Giuseppe Collu relative alla sfida tra Lazio e Monza.

La gestione dei cartellini in Lazio-Monza

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro, con Mariani IV uomo, e con Di Paolo al VAR e Volpi all'AVAR, il fischietto di Cagliari ha ammonito nel corso del match tra Lazio e Monza: Carboni al 12'; Doekhi al 46'; Provstgaard al 55'; Diogo Leite al 68'.

I casi di moviola nel primo tempo

Ammonito Carboni - 12'

Giallo a Carboni per uno step on foot su Frattesi.

Cartellino rosso per Lucchesi e il rigore richiesto dal Monza - 35'

Espulsione diretta per Lucchesi per DOGSO su Noslin, lanciato in ripartenza da un prezioso assist di Belahyane. Il difensore trattiene in maniera evidente l'olandese e subisce un cartellino rosso ingenuamente, lasciando il Monza in dieci uomini. Decisione corretta da parte di Collu, confermata anche dal VAR. Il direttore di gara gestisce bene anche l'episodio precedente, quando i brianzoli avevano protestato per un presunto rigore dopo un recupero palla in area di Tavares su Birindelli.

Giallo per Doekhi - 46'

Pestone del difensore biancoceleste su Zeballos

Il secondo tempo

Ammonito Provstgaard - 55'

Il danese subisce un cartellino giallo per un fallo su Dany Mota.

Sanzionato anche Diogo Leite - 68'

Giallo anche per Diogo Leite, che provoca un fallo sempre su Dany Mota.

La direzione arbitrale di Collu

Voto: 6

Giuseppe Collu torna a dirigere una gara della Lazio dopo le polemiche suscitate dalla direzione dello scorso anno contro il Milan. Questa volta la sua gestione è più calibrata ed equilibrata. Corretta l'espulsione di Lecchesi e soprattutto la gestione sul calcio di rigore richiesto dal Monza, ma negato dal direttore di gara. Una gestione nel complesso attenta.