Per Lazio-Lecce sono attese 13.300 presenze all’Olimpico, il secondo dato stagionale più alto per una gara casalinga biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, La vendita dei biglietti avanza lentamente, mentre il tifo organizzato conferma la protesta contro Lotito e la decisione di disertare le partite in casa.

Lazio-Lecce, il conto dei biglietti venduti

Finora sono stati staccati circa 5.300 biglietti. A questi si aggiungono i 4.500 abbonati stagionali — una cifra non ufficializzata — e i 3.500 sostenitori che hanno aderito al Pack 3. Il totale provvisorio arriva così a 13.300 presenze, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Il dato supera le 12.283 presenze registrate nell’ultima gara casalinga contro il Cagliari. Resta alle spalle soltanto delle 21.373 presenze contro il Milan, quando sugli spalti c’erano però circa 10.000 tifosi rossoneri.

L’affluenza resta lontana dalla normalità descritta per una squadra che guida da sola la classifica. Il tifo organizzato proseguirà infatti la contestazione a Lotito, nonostante i risultati ottenuti dalla formazione di Gattuso.

Derby e Supercoppa, le prossime fasi di vendita

Il clima è diverso in vista del derby del 13 dicembre, indicato come l’unica eccezione alla protesta annunciata prima dell’inizio della stagione. Per la stracittadina sono già garantite 25.500 presenze, con la prospettiva di un Olimpico colorato di biancoceleste.

La risposta alla prevendita è stata immediata nella seconda fase, riservata ai 29.918 abbonati della passata stagione. Il numero delle presenze garantite si avvicina a quella cifra; resta poi la fase aperta a tutti, che potrebbe portare il totale oltre quota 30.000.

Cresce anche l’attesa per la finale di Supercoppa italiana a San Siro. Il 23 novembre si aprirà la finestra di vendita riservata agli abbonati della stagione 2025-26. Al momento possono acquistare i biglietti soltanto gli abbonati al campionato in corso.

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