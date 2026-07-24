Women, Fördős: "Felice di essere tornata. Voglio lottare per la Lazio"

In un'estate ricca di rivoluzioni in casa della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, in questa sessione di mercato, ha potuto accogliere un nuovo rinforzo per il reparto difensivo.

Beatrix Fördős ha fatto ufficialmente ritorno a Formello dall'Inter a titolo definitivo, pronta per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera alla Lazio. Dopo la stagione 2021/22, il difensore ungherese torna a vestire la maglia biancoceleste.

Ai microfoni ufficiali della società Beatrix Fördős ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo ritorno alla Lazio.

Fördős ai canali ufficiali del club

Dopo quattro anni sei di nuovo qui. Quali sono le tue emozioni?

Sono veramente felice di essere qui di nuovo dopo quattro anni. Sicuro che ora ho emozioni differenti, anche perché ora sono maturata come persona e calciatrice. Non vedo l'ora di iniziare e lottare per questo club. Voglio crescere tanto, voglio imparare tanto dal mister e dal staff.

Cosa ricordi della tua prima esperienza a quella Lazio? Avevi chiuso con due gol contro il Verona, però fu anche un anno difficile

Sì, per me è stato molto difficile perché era il mio primo anno qui in Italia, dopo in Ungheria. Ero una ragazza timida, quindi per me è stato molto difficile. Avevo anche problemi, ma veramente credo che ora sarà tutto differente. Ho già visto le cose, come funzionano anche i spogliatoi, le condizioni, quindi spero che questa volta sarà molto meglio.

Hai trovato tante cose nuove, gli spogliatoi, una zona tutta dedicata a voi. Anche questo ti ha convinto a tornare qui alla Lazio? È stato un motivo importante per te?

Sì, certo, anche questo motivo mostra che qui le cose sono professionistiche, come devono andare. Ho visto e sentito che il mister è molto bravo, e che la squadra ha fatto molto bene l'anno scorso. Secondo me in questo club c'è una grande opportunità. Voglio lottare tanto e voglio mostrarmi qui in Italia.

Ti chiedo cosa ti porti invece dalla Germania, dall'esperienza dell'ultima stagione e poi una curiosità, quanto è importante per te giocare con un'altra nazionale nello stesso reparto con Connolly, una giocatrice che ha tanta esperienza anche con la maglia dell'Irlanda?

In Germania il campionato è molto fisico, quindi ho imparato tanto anche lì. È sempre molto importante con chi giochi, quindi non vedo l'ora di giocare con lei e anche imparare da lei.

Hai parlato con Castiello o con Visentin, che avevi già incontrato qui alla Lazio per la tua prima esperienza.