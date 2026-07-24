Dott. Pino Capua: "Romagnoli accetterebbe qualsiasi cosa pur di restare alla Lazio"
L'intervento radiofonico di Pino Capua ai microfoni di Radiosei
Trasferimento bloccato e reintegro in rosa alla Lazio. La partenza di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd non è andata in porto: dopo più di sei mesi in cui il difensore laziale è stato ad un passo dall'addio, la trattativa è stata poi congelata. Il caso resta aperto ma, nel frattempo, il difensore è tornato nella Capitale. Nella mattinata di ieri ha sostenuto prima i test atletici all'Isokinetic, poi il primo allenamento con Gattuso, svolgendo un lavoro differenziato durante la fase tattica.
A commentare la complessa situazione attorno ad Alessio Romagnoli, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il dottor Pino Capua, rivelando un retroscena inaspettato: il difensore vorrebbe restare alla Lazio.
Pino Capua a Radiosei
Se fossi la Lazio mi riprenderei di corsa Alessio Romagnoli. Non vorrei che questo non possa accadere per impossibilità economica. Questo mi preoccuperebbe tanto. Mi risulta che lui che accetterebbe qualsiasi cosa pur di restare alla Lazio. Ci rimango male quando leggo che si sta allenando a parte. Secondo me dovrebbe restare e fare il capitano. Non credo che si stia allenando a parte per motivi atletici. Mi risulta che lui si sia allenato mattina e pomeriggio tutti i giorni prima del reintegro. Ci metterà poco a rimettersi in linea con gli altri. Si è allenato ore in modo serio, così come lo è lui. Ha sempre dimostrato cosa sia in grado di dare alla Lazio. Credo che la verità è che i costi di Romagnoli non se li possono permettere.