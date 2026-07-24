Dott. Pino Capua: "Romagnoli accetterebbe qualsiasi cosa pur di restare alla Lazio"

Trasferimento bloccato e reintegro in rosa alla Lazio. La partenza di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd non è andata in porto: dopo più di sei mesi in cui il difensore laziale è stato ad un passo dall'addio, la trattativa è stata poi congelata. Il caso resta aperto ma, nel frattempo, il difensore è tornato nella Capitale. Nella mattinata di ieri ha sostenuto prima i test atletici all'Isokinetic, poi il primo allenamento con Gattuso, svolgendo un lavoro differenziato durante la fase tattica.

A commentare la complessa situazione attorno ad Alessio Romagnoli, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il dottor Pino Capua, rivelando un retroscena inaspettato: il difensore vorrebbe restare alla Lazio.

Pino Capua a Radiosei