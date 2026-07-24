Alessandro Milani è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato della Lazio

La Lazio ufficializza l'addio di Alessandro Milani, acquistato a titolo definitivo dall'Inter

Ginevra Sforza /
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/AC Milan via Getty Images via Onefootball
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/AC Milan via Getty Images via Onefootball

Alessandro Milani lascia definitivamente la Lazio. L'ormai ex difensore biancoceleste si prepara a iniziare una nuova avventura all'Inter, che lo ha acquistato a titolo definitivo per inserirlo nella formazione U23. Pochi istanti fa la società biancoceleste ha ufficializzato l'addio con un comunicato sul proprio sito.

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La nota della Lazio

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Alessandro Milani all'FC Internazionale Milano.

Tutto il club augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro.

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