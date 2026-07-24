Alessandro Milani è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato della Lazio
La Lazio ufficializza l'addio di Alessandro Milani, acquistato a titolo definitivo dall'Inter
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/AC Milan via Getty Images via Onefootball
Alessandro Milani lascia definitivamente la Lazio. L'ormai ex difensore biancoceleste si prepara a iniziare una nuova avventura all'Inter, che lo ha acquistato a titolo definitivo per inserirlo nella formazione U23. Pochi istanti fa la società biancoceleste ha ufficializzato l'addio con un comunicato sul proprio sito.
La nota della Lazio
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Alessandro Milani all'FC Internazionale Milano.
Tutto il club augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro.