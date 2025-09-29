Orsi contro Sarri: "Comportamento inqualificabile, perché professionisti che prendono…"

La Lazio tra mille defezioni di formazione scenderà questa sera in campo a Marassi contro il Genoa di Patrick Vieira. Sarri ha optato per reintrodurre Basic in lista Serie A con Dele-Bashiru che ne ha fatto le spese, situazione che ha creato qualche grattacapo in società con la situazione che ora andrà gestita. Nel frattempo però c'è chi si schiera contro Sarri per un atteggiamento avuto dal tecnico.

L'ex portiere biancoceleste, Fernando Orsi, ai microfoni di Radio Radio ha speso parole dure contro un atteggiamento tenuto da Maurizio Sarri.

Sarri - Depositphotos

Le parole di Fernando Orsi a Radio Radio

Perché non c’è stata conferenza stampa ieri? Perché Sarri non parla più prima della partita? Ma perché professionisti che prendono 4-5 milioni devono nascondersi alla paura delle domande?

“Comportamento inqualificabile”