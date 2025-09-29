Genoa-Lazio, Petrucci (SKY): "Vecino non si sente pronto per giocare. Sarri e Fabiani…"

Gara delicata e complessa per i biancocelesti quella di questa sera contro i rossoblù del Genoa. La Lazio a centrocampo avrà a disposizione solo Cataldi ed il reintegrato Basic oltre ai due giovani della Primavera, Farcomeni e Pinelli, con Sarri che dovrà ridisegnare i suoi per provare a fare male a questo Genoa.

In merito alle ultime di formazione è intervenuto su Radio Laziale il giornalista di SKY Matteo Petrucci.

Le parole del giornalista Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale

Vecino? Non si sente ancora pronto per giocare, clinicamente sta bene e da venerdì si allena con la squadra, ma non ha dato l’ok per scendere in campo. Ha avuto una lesione e non solo un affaticamento, ha paura di fermarsi per un lungo periodo come successo lo scorso anno.

Dele-Bashiru?

La scelta di escluderlo non è una ripicca di Sarri. Le sue prestazioni non l'hanno convinto il mister e al momento preferisce avere un terzino in più. Non è un mistero che la società avrebbe preferito escludere qualcun altro, ma non sono volati coltelli tra Sarri e Fabiani. La Lazio ha intenzione di usare il secondo slot prima di gennaio, reinserendo quindi in lista Dele-Bashiru al posto di un altro giocatore, non di Basic.

I ballottaggi per questa sera