Il piccolo supereroe Emanuele a cena con la Lazio: "È stata una serata bellissima…"

Ricordate il gol-prodezza di Castellanos la scorsa stagione a Marassi e della sua particolare esultanza? Quel gol fu dedicato ad Emanuele un giovane ragazzo di Genova, che lotta contro una brutta malattia. L'anno scorso tutta la Lazio aveva fatto visita ad Emanuele e quest'anno è stato invitato alla cena di squadra.

Emanuele a cena con tutta la squadra

Come ha testimoniato lo stesso Emanuele sui propri profili social, ieri è stato a cena con tutto il gruppo squadra della Lazio in una serata che resterà senza dubbio indimenticabile. Tutti i calciatori si sono subito affezionati ad Emanuele e chissà se questa sera in caso di gol ci sarà una nuova esultanza a lui dedicata.

Emanuelesuperstar16, questo il suo nickname su Instagram, ha condiviso un pensiero insieme alle foto scattate con i giocatori e dirigenti della Lazio:

La Lazio è una squadra a cui sono legato per i tanti calciatori e dirigenti a cui sono affezionato, ieri sera per me è stata una serata bellissima, parlare di tattiche, esperienze personali e fantacalcio con voi a cena è stato unico! Vi voglio bene ragazzi, w il calcio sempre

Il post su Instagram