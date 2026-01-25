Pedullà: “Belahyane ha detto sì al Verona, la Lazio ora…”
Il mercato della Lazio in entrata sembra per star aggiungere un nuovo tassello con Daniel Maldini, che é vicinissimo a vestire la casacca biancocelesti, resta peró attivo anche il fronte uscite.
Belahyane vuole il Verona
Come riportato da Alfredo Pedullà, Reda Belahyane ha detto sì per un ritorno all’Hellas Verona con la palla che passa adesso nelle mani della Lazio. Sul centrocampo marocchina ci sarebbero altri due club.