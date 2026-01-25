Pedullà: “Belahyane ha detto sì al Verona, la Lazio ora…”

Come riportato da Alfredo Pedullà, Reda Belahyane ha detto sì per un ritorno all’Hellas Verona

Beniamino Civitelli /
Belahyane

Il mercato della Lazio in entrata sembra per star aggiungere un nuovo tassello con Daniel Maldini, che é vicinissimo a vestire la casacca biancocelesti, resta peró attivo anche il fronte uscite.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Belahyane vuole il Verona

Come riportato da Alfredo Pedullà, Reda Belahyane ha detto sì per un ritorno all’Hellas Verona con la palla che passa adesso nelle mani della Lazio. Sul centrocampo marocchina ci sarebbero altri due club. 

Belahyane



Il post su X

Di Marzio: "Maldini sempre più vicino alla Lazio, chiusura prevista…"