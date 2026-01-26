Pedullà: “lungo dialogo Sarri-Romagnoli. L’All-Sadd ha già prenotato due voli…”

All’ora di pranzo di domenica 25 gennaio é arrivato un nett dietrofront della Lazio in merito a Romagnoli, dopo che il difensore aveva salutato tutti in seguito alla trasferta di Lecce. La società ha tolto Romagnoli dal mercato, ma il difensore era già con le valigie in mano con gli accordi pronti e la situazione resta dunque bollente.

Lungo confronto Sarri-Romagnoli

Come riportato da Alfredo Pedullà, Romagnoli e il suo entourage non hanno gradito il comunicato pubblicato dalla Lazio e nel frattempo l’Al-Sadd ha prenotato già due voli per il centrale uno per lunedì mattina, l’altro previsto per martedì sera. Romagnoli ha avuto nella giornata di domenica un lungo dialogo con Maurizio Sarri in cui ha ribadito la decisione di voler partire ritenendo di aver fatto già un gesto importante giocando a Lecce. La situazione resta pertanto ancora insoluta e tutta da decifrare, qualsiasi esito non è da escludere in quello che ormai é divenuto un vero e proprio caso

