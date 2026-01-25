Di Marzio: "Maldini sempre più vicino alla Lazio, chiusura prevista…"

Sarri dal mercato, lo ha detto, se ne è “tirato fuori” con Lotito e Fabiani che hanno pieni poteri su quelle che saranno le mosse biancocelesti in entrata. La Lazio è ancora nel pieno del Romagnoli-gate con il calciatore che ha salutato tutti e vuole partire e la società che lo trattiene a Formello. Il mercato biancoceleste torna però a muoversi anche in entrata…

Daniel Maldini vicino alla Lazio

Daniel Maldini - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Daniel Maldini è sempre più vicino alla Lazio. L'attaccante attualmente alla Dea torna nel mirino della Lazio dopo che la trattativa era rimasta in stand-by per qualche settimana e sempre secondo Di Marzio, la chiusura della trattativa per portare il figlio d'arte in biancoceleste è prevista fra stanotte e domani con l'arrivo che sembra dunque essere imminente.

Il post su X