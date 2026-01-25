Di Marzio: "Maldini sempre più vicino alla Lazio, chiusura prevista…"
Come riportato da Gianluca Di Marzio, Daniel Maldini vede sempre più biancoceleste nel suo futuro con la chiusura della trattativa che sarebbe imminente
Sarri dal mercato, lo ha detto, se ne è “tirato fuori” con Lotito e Fabiani che hanno pieni poteri su quelle che saranno le mosse biancocelesti in entrata. La Lazio è ancora nel pieno del Romagnoli-gate con il calciatore che ha salutato tutti e vuole partire e la società che lo trattiene a Formello. Il mercato biancoceleste torna però a muoversi anche in entrata…
Daniel Maldini vicino alla Lazio
Come riportato da Gianluca Di Marzio, Daniel Maldini è sempre più vicino alla Lazio. L'attaccante attualmente alla Dea torna nel mirino della Lazio dopo che la trattativa era rimasta in stand-by per qualche settimana e sempre secondo Di Marzio, la chiusura della trattativa per portare il figlio d'arte in biancoceleste è prevista fra stanotte e domani con l'arrivo che sembra dunque essere imminente.