Rai: da CdA parere favorevole a nomina Lollobrigida direttore RaiSport

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, riunitosi oggi a Roma, presieduto dal consigliere facente funzioni di Presidente Antonio Marano alla presenza dell’Amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha formulato parere favorevole alla nomina di Marco Lollobrigida in qualità di direttore di RAI Sport. Nel corso della seduta sono stati auditi il direttore di RAI Radio Marco Caputo e la Direttrice Marketing Roberta Lucca nell’ambito del percorso di ridefinizione degli indirizzi generali dell’offerta radiofonica e delle piattaforme distributive . Il Consiglio ha poi audito la Direttrice RAIPlay e Digital Elena Capparelli su presidio social media e strategie distributive nel mercato digitale. I lavori del Cda sono poi proseguiti con l’aggiornamento, da parte dell’Amministratore delegato e del Direttore Generale, del Piano immobiliare". E' quanto si legge in una nota della Rai.