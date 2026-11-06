Lesione all'adduttore per Giovanni Di Lorenzo

Olivera torna ad allenarsi

Secondo quanto raccolto dalle ultime notizie di Alfredo Pedullà, Giovanni di Lorenzo ha riportato una lesione all'aduttore. Il Napoli, in vista della prossima sfida contro la Lazio, è stato impegnato in una seduta pomeridiana di allenamento nella quale ha preso parte anche Olivera.

Il comunicato del Napoli