Lesione all'adduttore per Giovanni Di Lorenzo
Il Napoli è stato impegnato in una seduta pomeridiana di allenamento nella quale ha preso parte anche Olivera
Olivera torna ad allenarsi
Secondo quanto raccolto dalle ultime notizie di Alfredo Pedullà, Giovanni di Lorenzo ha riportato una lesione all'aduttore. Il Napoli, in vista della prossima sfida contro la Lazio, è stato impegnato in una seduta pomeridiana di allenamento nella quale ha preso parte anche Olivera.
Il comunicato del Napoli
Gli azzurri si sono allenati in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Maradona contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. Olivera si è allenato con la squadra. Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.