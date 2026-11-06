Coppa Italia Primavera Women: Parma-Lazio alla prima giornata
dopo i due turni preliminari disputati a settembre, si entra nella fase a gironi della Coppa Italia Primavera Women
Come riportato dal sito della FIGC, dopo i due turni preliminari disputati a settembre, si entra nella fase a gironi della Coppa Italia Primavera Women. Inizierà infatti nel weekend la competizione. Le sedici squadre sono divise in quattro raggruppamenti da quattro e soltanto la prima classificata di ciascun girone conquisterà l'accesso alle semifinali (programmate per marzo).
Lazio femminile nel girone B
La prima partita del raggruppamento sarà proprio Parma-Lazio in programma sabato alle ore 12:00. Le biancocelesti arrivano dalla vittoria di misura sul Frosinone in Primavera 2.
In programma anche il derby Roma-Lazio nella seconda giornata della Coppa Italia Primavera Women.