Lazio, Abbate: "C'è un'emergenza totale in difesa a Torino perché..."

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le condizioni della rosa biancoceleste in vista dell'incontro a casa della Juventus

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le condizioni della rosa biancoceleste in vista dell'incontro di domenica a casa della Juventus.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Alberto Abbate a Radio Laziale 

C'è un'emergenza totale in difesa a Torino, perché hai questa situazione dei due centrali, Gigot ne avrà per un altro mese, Pellegrini è squalificato, si aggiunge Lazzari con quasi sicuramente un nuovo stiramento al polpaccio e credo che questo sia il secondo o il terzo.

Il video 

Hazard: "Ottimo rapporto con Sarri, mi diceva che potevo arrivare ai livelli di Ronaldo ma..."
Lazio, Briga: "Mia figlia chiede un cambio societario già dalla pancia della mamma"