Lazio, Abbate: "C'è un'emergenza totale in difesa a Torino perché..."

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le condizioni della rosa biancoceleste in vista dell'incontro di domenica a casa della Juventus.

C'è un'emergenza totale in difesa a Torino, perché hai questa situazione dei due centrali, Gigot ne avrà per un altro mese, Pellegrini è squalificato, si aggiunge Lazzari con quasi sicuramente un nuovo stiramento al polpaccio e credo che questo sia il secondo o il terzo.