Hazard: "Ottimo rapporto con Sarri, mi diceva che potevo arrivare ai livelli di Ronaldo ma..."
Eden Hazard, ex leggenda del Chelsea e del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul rapporto che aveva con il mister Maurizio Sarri ai tempi in cui guidava il club della Premier League, che ha condotto alla conquista dell'Europa League.
Le dichiarazioni di Hazard a La Gazzetta dello Sport
Il rapporto con Sarri
Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, credo che la sua idea di calcio sia molto vicina alla mia. Ogni tanto, però, gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, così come a Conte.
Il paragone con Ronaldo
Sarri mi diceva che se avessi avuto lo stesso 'mindset' di Cristiano Ronaldo, avrei potuto essere al suo livello ma io gli rispondevo che non volevo. Non ho mai esagerato, però ho sempre voluto essere Hazard dentro e fuori dal campo. Se i miei amici mi invitavano a cena non mi tiravo indietro, se avevo voglia di bere un calice non me ne privavo. Cristiano è Cristiano, io sono Hazard. Volevo solo essere me stesso e giocare a calcio.