Zaccagni: "Sarri è un motivatore. La Lazio è questa, se non ci sei dentro..."

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha trattato diverse tematiche: il legame con la Lazio, l'importanza di Maurizio Sarri e la Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Zaccagni - Fraioli

La stagione della Lazio

Particolare! È partita con più di qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo. Lo vediamo negli allenamenti, lo percepiamo. Nasce da dentro, non è facile fronteggiare le difficoltà come a Parma e nonostante questo siamo riusciti a portare a casa i 3 punti.

Gli obbiettivi per il nuovo anno

Dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante.

Le parole di Zaccagni su Sarri

Sarri è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. È una delle più grandi soddisfazioni.

Zaccagni e la lazialità

Stefan (Radu, ndr) ha scavalcato: è uno di loro! Sergej l’altro giorno allo stadio è stato bello vederlo ed è emozionante vederlo esultare per un mio gol. Così come Ciro sotto la curva. La Lazio è questa, se non ci sei dentro fai fatica a capirlo. I tifosi ti danno veramente tanto: percepisci tutto, la storia, l’amore incondizionato.

foto Proietto

Il figlio Thiago e la Lazio

Non sono stato un papà che ha forzato questa cosa. È avvenuto tutto in modo naturale. Quando torna a casa vuole subito mettere la maglia della Lazio: per lui il pigiama è la divisa della squadra, è quello che vuole tutte le sere e a volte bisogna combatterci perché la indosserebbe anche a scuola ma gli spieghiamo che non può. Però è bello vederlo crescere con i valori giusti. Il Derby all'asilo? Sì. Stando a Roma, nella sua classe ci sono anche bambini giallorossi. Il giorno dopo il derby è pesante anche per loro. Ma, indipendentemente dal risultato, ci va con la maglia della Lazio. In quel caso sì. La paternità ti fa fare quello step mentale che cercavo. Dea è la mia principessa, la femmina è del papà, si dice, e infatti è proprio così. Letterina a Babbo Natale? Sì, certo! Thiago gli ha chiesto un té alla pesca e gli ovetti Kinder quindi quest'anno è facile: si mangia e si beve. Lui è sempre contento quando può mangiare e bere…

La Nazionale, il Mondiale e la figura di Gattuso

Ci andrà perché ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene. Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo.

Il quiz di Zaccagni con Sky Sport