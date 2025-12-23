40 anni di Lazialità, in edicola il libro che celebra la nostra storia e racconta le emozioni della Lazio!

E’ uscito e ufficialmente acquistabile in tutte le edicole: “40 anni di Lazialità“, un libro unico da collezione, ricco di immagini, parole e ricordi, pensato per rivivere insieme emozioni e storie che ci uniscono da generazioni.

Lazialità celebra così suoi primi 40 anni di vita con un volume speciale. 340 pagine, un fiume di copertine che scorre attraverso quattro decenni di storia biancoceleste.

40 anni di Lazialità, le info utili

Il libro: “40 anni di Lazialità” è disponibile nelle edicole di Roma, del Lazio e di tutta Italia.

Lo troverete anche nel LAZIO FAN SHOP, in Via Degli Scipioni, 84 ( Metro A fermata Ottaviano)

E’ possibile acquistarlo anche online, nel nostro sito www.lazialita.it (sezione “STORE”).

Per info e assistenza: 3273983026 (anche WhatsApp) [email protected]

40 anni di Lazialità: tutte le copertine in un unico libro

E’ tempo di fare spazio nella libreria per un libro unico capace di rievocare ricordi indelebili nell’anima dei tifosi più grandi e di farli vivere per la prima volta, attraverso immagini uniche, alle nuove generazioni.

Quarant’anni di Lazio e di Lazialità si trasformano in eredità: un patrimonio da custodire, rileggere e tramandare. Una volta chiuso il libro si avrà modo di provare una sensazione unica come quella di ritrovarsi, dopo quattro decenni, ancora una volta, parte della stessa storia. Un volume che, come una bussola, orienta lo sguardo al passato e indica la strada a chi verrà.