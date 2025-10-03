Lazio-Torino, pronto De Rossi se arriva l'addio di Baroni

Poche ore e allo stadio Olimpico di Roma ci sarà Lazio-Torino. Sfida importantissima da ambo le parti. Da un lato i biancocelesti cercano continuità dopo una partenza non entusiasmante segnata anche dal derby capitolino perso. Dall'altra parte invece un Torino in crisi: solo 4 punti in ben 5 partite. Nell'occhio del ciclone c'è l'allenatore Marco Baroni, ritenuto il primo responsabile dei risultati negativi in casa toro. A quanto pare Urbano Cairo, presidente del Torino, ha messo già nel mirino il possibile sostituto di Marco Baroni: sembra essere Daniele De Rossi.

La situazione sulla panchina del Torino

Già in settimana si sono rincorse voci su un possibile esonero di Marco Baroni, a causa dei risultati negativi del Torino nelle prime cinque partite di campionato. L'allenatore toscano sarà presente sulla panchina dei granata in occasione della sfida contro la sua ex squadra, la Lazio. Il match dello stadio Olimpico però segnerà nettamente il futuro di Baroni. Secondo quanto riporta Il Messaggero il prescelto per un ipotetico post Baroni porta al nome di Daniele De Rossi. Ultima panchina per lui quella giallorossa della Roma.

Maggiori dettagli e altri possibili nomi

A quanto pare la società granata ha scelto Daniele De Rossi come prossimo allenatore in caso di esonero di Marco Baroni. L'allenatore di Ostia si è liberato del contratto che lo legava alla Roma fino al 2027, adesso è libero e in cerca di una nuova esperienza. In casa Torino però il nome di De Rossi non è l'unico. Si valuta infatti il ritorno di Marco Vanoli o Raffaele Palladino, anche lui libero dopo l'esperienze con la Fiorentina.