Tempi lunghi per Rovella: il centrocampista tornerà solo in estate
Dopo la frattura la clavicola e l'operazione a cui si è sottoposto, Rovella potrà rientrare a disposizione solo in estate
La stagione sfortunata di Niccolò Rovella prosegue. Dopo i problemi alla pubalgia, i dubbi sull’operazione e i fastidi persistenti nonostante il rientro, il centrocampista biancoceleste ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio: la frattura della clavicola, rimediata nella trasferta di Cagliari.
In occasione della sfida contro i sardi, Sarri ha perso nuovamente Rovella, che resterà fuori circa tre mesi dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico lo scorso 23 febbraio scorso.
L'iter riabilitativo
Il ritorno effettivo in campo richiederà ancora diverso tempo: il centrocampista inizierà un percorso riabilitativo con lo staff di fisioterapisti e il rientro agli allenamenti in gruppo è previsto attorno al secondo tempo.
Fino al 19 marzo dovrà portare il tutore, per un totale di 25 giorni dalla data dell'intervento, prima di cominciare la riabilitazione completa.
Il rientro in estate
Di conseguenza, è escluso che Rovella possa tornare a disposizione nel finale di stagione: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i tempi lunghi per la riabilitazione obbligheranno il giocatore a rientrare solamente in estate.
Una tegola pesante per il tecnico, che per quasi tutta la stagione non ha potuto contare sul suo mediano titolare.