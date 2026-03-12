Pedraza sempre più escluso dal Villarreal: a luglio sarà della Lazio

Come annunciato direttamente dal direttore sportivo Angelo Fabiani, la Lazio si prepara ad accogliere il primo nuovo colpo in vista della prossima sessione estiva: Alfonso Pedraza sarà il nuovo terzino sinistro biancoceleste.

Il ventinovenne, che tra un mese compirà trent’anni, è di proprietà del Villarreal e ha già firmato per approdare a parametro zero a partire dalla prossima estate con la Lazio.

Pedraza è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie

Tuttavia, questa scelta sul suo futuro ha inciso non poco sul suo presente: Pedraza è finito fuori dalle gerarchie del club spagnolo, venendo progressivamente sempre più escluso dalle scelte del tecnico. Il terzino aveva spesso ricoperto un ruolo importante al Villarreal, come titolare o comunque presente nelle rotazioni della squadra, ma nelle ultime settimane il suo nome è scivolato in fondo alle gerarchie.

Si contano infatti quattro panchine consecutive in Liga, e l’ultima volta che è partito titolare risale allo scorso 14 febbraio, nella sconfitta per 2-1 contro il Getafe. Da quel momento, Pedraza è sceso in campo solo a partita in corso, accumulando appena 84 minuti in quattro gare.

Il rendimento nelle ultime uscite

Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, nonostante i pochi minuti giocati, il giocatore è sempre stato ordinato e preciso nei passaggi, offrendo un buon contributo a livello difensivo. Quello che invece è mancato è stato l’impatto offensivo, caratteristica che lo aveva distinto nelle precedenti stagioni.

È pur vero che nelle ultime quattro gare il Villarreal ha raccolto nove punti, confermando le scelte del tecnico e le gerarchie sulla fascia sinistra. Senza dubbio, l'accordo già siglato con il club biancoceleste ha probabilmente influito sulle scelte di campo del club spagnolo.

Per arrivare pronto al nuovo corso in biancoceleste, Pedraza dovrà anche cercare di accumulare minuti e continuità nelle ultime gare con il Villarreal prima del trasferimento nella Capitale.